GROW+ está com inscrições abertas para Innovation Awards 2020

A GROW+, aceleradora de startups e gestora de investimentos do Brasil, vai premiar as principais iniciativas de inovação do mercado nacional. O Innovation Awards 2020 já está com inscrições abertas, que vão até às 23h59min do dia 23 de setembro.

A premiação, que está em sua primeira edição, será 100% virtual e destacará atores importantes do ecossistema e projetos realizados por pequenas, médias e grandes empresas. A premiação conta com a parceria da Innovation Weekend.

Serão cinco categorias para cada tipo de empresa (PME e Corporate): Inovação Aberta; Conexão com Startups; Melhoria de Produtos e Serviços; Novos Produtos, Serviços e Modelos de Negócios e Cultura de Inovação e Intraempreendedorismo.

A Head de Inovação da GROW+, Andréia Dullius Verschoore, conta que a premiação vai reconhecer os esforços e os resultados gerados pelas companhias que investem em inovação, para que sirvam de inspiração e exemplo de boas práticas a todo mercado. “Vivemos um cenário macroeconômico desafiador e temos observado que as empresas que investem em inovação estão tendo melhores resultados. A inovação é um mecanismo de desenvolvimento econômico crucial para a recuperação e a retomada das atividades”, aponta.

O Innovation Awards 2020 tem abrangência nacional e é uma premiação gratuita. Estão elegíveis para participar empresas de pequeno, médio e grande porte, desde que possuam número de inscrição no CNPJ válido, que preencham os requisitos técnicos e todos os campos do formulário de aplicação.

Os casos submetidos passarão por um processo de double blind review, ou seja, uma avaliação anônima por pares de avaliadores. A comissão de avaliação é composta por representantes da Innovation Weekend, aceleradoras, incubadoras, investidores-anjo, instituições do ecossistema e universidades.

Os vencedores receberão um troféu, After Report nacional, créditos de consultoria de inovação (10 horas para as PMEs e 16 horas para as Corporate) e poderão usar o selo GROW+ Innovation Awards.

As categorias do Innovation Awards 2020