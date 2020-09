XP Inc lança fundo de investimentos com foco em liderança feminina

A XP Inc, uma das líderes em investimentos no Brasil com mais de R$ 436 bilhões de ativos sob custódia, acelera a sua estratégia de aposta na diversidade. A empresa acaba de criar um fundo de investimentos com foco em empresas que valorizam a presença feminina em cargos de liderança de alto nível. É mais uma iniciativa de um player importante do mercado brasileiro na construção de um posicionamento pautado na diversidade, tema para o qual o mercado, dos investidores aos consumidores, tem cada vez mais interesse.

O Trend Lideranças Femininas vai replicar a performance do ETF Exchange-traded fund, chamado de SHE, e criado nos Estados Unidos pelo State Street Global Advisors. Com isso, será possível investimentos em um portfólio que avalia as 1 mil maiores companhias americanas com foco na proporção de representantes do sexo feminino no conselho administrativo e em cargos executivos. Isso inclui a posição de vice-presidente sênior ou superior de diversos setores como tecnologia, saúde, indústria, mercado financeiro e energia.

O novo fundo já começou a ser ofertado pelas plataformas XP Investimentos e Rico. O produto oferecerá proteção cambial, com aplicação mínima de R$ 100,00 e o resgate será feito em D+6. “Esse mercado não é muito desenvolvido no Brasil e, por isso, optamos por replicar esse ETF, assim daremos mais segurança de diversificação do portfólio ao nosso cliente”, explica a head de produtos ESG da XP, Beatriz Vergueiro. Segundo ela, no Brasil, apenas 16,9% das empresas presentes na bolsa têm, pelo menos, duas mulheres no conselho. “Ainda é muito pouco representativo. Criamos produto inovador e atrativo”, aponta.

A sócia e diretora de ESG da XP Inc, Marta Pinheiro, comenta que, ao oferecer esse fundo aos clientes, a XP Inc. não só fomenta ações em prol da equidade de gênero nas empresas, mas também estimula mulheres a investirem em companhias que as representam. “Apesar das grandes conquistas realizadas pelas mulheres nos últimos anos, ainda somos minoria nos cargos de alto nível. Por isso, é tão importante valorizar e incentivar empresas que dão às mulheres as mesmas condições que os homens para ocupar esses espaços”, analisa.

Segundo ela, o ambiente financeiro é muito direcionado por resultados e sabemos que, quanto mais as companhias forem diversas, melhor irão performar. “A diversidade contribui para a capacidade de inovação na medida em que traz perspectivas diferentes para a tomada de decisão, criando uma visão mais holística”, aponta.

O momento é de muitas mudanças e os investidores estão cada vez mais atentos e exigentes em relação às políticas adotadas pelas empresas em que estão confiando seu patrimônio, explica a gestora. Neste sentido, investir em ações que incentivem a conscientização de todo o ecossistema passa a ser estratégico.

A expectativa da XP é que, além do retorno financeiro, esse fundo traga a possibilidade de as pessoas investirem naquilo que reflete o que elas querem de mudança para o mundo. Neste sentido, pode ser uma alavanca importante de performance e de atração de recursos por parte dos investidores mais criteriosos e atentos a essas questões. Sem falar que impacta a relação das marcas com os seus públicos, como os clientes e os colaboradores, que são diversos. “A questão da diversidade social está mais presente nas gerações atuais do que já esteve”, complementa a Marta.

Parte do lucro captado pelo Trend Lideranças Femininas será destinada ao Instituto As Valquírias, que tem como principal objetivo oferecer oportunidades a mulheres, crianças e jovens em situação de extrema pobreza por meio do desenvolvimento educacional. A estimativa é que o aporte financeiro garanta, no mínimo, a qualificação profissional de 700 jovens e mulheres. A parceria também contempla mentorias de softskills e hardskills com diferentes áreas e executivas do grupo, para dar suporte e ajudar no desenvolvimento das empreendedoras capacitadas pelo instituto.

Essa não foi a primeira iniciativa da XP na promoção da importância da equidade de gênero no mundo corporativo. Recentemente, a empresa assumiu o compromisso público de equidade de gênero entre todos os seus colaboradores.

A meta é contar com, ao menos, 50% de mulheres em seu quadro total de funcionários até 2025, em todos os níveis hierárquicos. Hoje, a companhia possui 2,6 mil colaboradores, e deve encerrar o ano com 3,1 mil funcionários. O percentual atual de mulheres na companhia é de 22%.

“Queremos tirar as barreiras e os vieses nas nossas decisões. Temos feito ações para atrair mulheres, mostrando exemplos de lideres bem-sucedidas no mercado financeiro, e criando um ambiente que propicie condição de igualdade para todos”, diz Marta.