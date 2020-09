HSM University anuncia parceria com a SingularityU

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

cursos A HSM University acaba de anunciar parceria para vendas de cursos on-line da SingularityU Brazil. A plataforma de educação corporativa, que oferecelivres e pós-graduação 100% on-line, disponibilizará dois cursos: Praticando a Previsão Exponencial e Fundamentos do Pensamento Exponencial.

“Estamos muito felizes com a parceria. Este é um importante passo para a HSM University. Oferecemos aos nossos alunos a oportunidade de aprender com uma das principais comunidades global de aprendizado e inovação do mundo. Os estudantes terão acesso a conteúdos robustos e completos por meio de especialistas renomados”, explica o coordenador acadêmico da HSM University, Paulo Lira.