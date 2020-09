Sqed vai ajudar a integrar vida profissional e pessoal

O Sqed, plataforma criada para ajudar os usuários a lembrarem e organizarem tudo que importa em um mesmo ambiente, agora está disponível para auxiliar na comunicação das empresas com os públicos interno e externo. A evolução do aplicativo segue uma tendência internacional para o futuro defendida pela Escola de Negócios da Universidade da Califórnia em Berkeley (UC Berkeley), que’é a integração trabalho-vida. Conhecida como worklife integration, a abordagem constrói sinergias entre as áreas da vida de uma pessoa: trabalho, casa, família, comunidade, bem-estar e saúde.

Sqed O time doestá há mais de um ano trabalhando com esse conceito. Por meio da hospedagem de grupos e comunidades em espaços que podem ser públicos ou privados, as organizações podem divulgar eventos ou treinamentos, se comunicar com o time e associados, armazenar e compartilhar regulamentos ou documentos importantes, entre outros.

“Essa área particular também pode ser utilizada para assuntos pessoais, como consultas médicas, lista de supermercado e compromissos com os filhos, possibilitando uma conexão suave entre as diversas áreas da vida ao invés de oferecer limites rígidos que levam ao esquecimento do grande volume de informações”, explica o CEO do Sqed, Luís Fernando Saraiva.