CEO do Agibank defende que reforma tributária gaúcha seja acelerada

captação O Agibank anunciou essa semana ade R$ 400 milhões junto a Vinci Partners. Durante as negociações, que já estavam acontecendo há algum tempo, o CEO do Agibank, Marciano Testa, conta que precisou responder ao novo sócio perguntas que incluíram, por exemplo, a situação fiscal do Rio Grande do Sul.

O empreendedor aproveita para fazer uma provocação. “Conseguimos atrair 400 milhões. Será que o nosso Estado, do ponto de vista das reformas fiscais, está pronto para receber esse tipo de capital?”, questiona, destacando a importância da reforma tributária ser acelerada. “Só teremos empresas fortes com um Estado saudável”, acrescenta.

Esse aporte dará participação minoritária à gestora de recursos na operação e fará o capital do Agibank ultrapassar a marca de R$ 1 bilhão. O Agibank contou com a assessoria do banco de investimento Goldman Sachs. A decisão será submetida para aprovação do Banco Central.

Com estes recursos, o Agibank quer impulsionar o seu crescimento, ampliando os investimentos em tecnologia para consolidar uma plataforma "one stop shop" omnichannel para o cliente a partir de 50 anos, foco central da estratégia de atuação.