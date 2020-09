Agibank recebe aporte de R$ 400 milhões e tem novo sócio

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Agibank, banco digital omnichannel, anunciou a Vinci Partners como novo sócio do banco, após uma rodada de captação primária de equity no mercado. A operação, no valor de 400 milhões de reais, dará participação minoritária à gestora de recursos na operação e fará o capital da instituição ultrapassar a marca de R$ 1 bilhão.

O processo de captação de recursos com a Vinci vem ocorrendo há alguns meses. Durante todo esse processo, o Agibank contou com a assessoria do banco de investimento Goldman Sachs. A decisão será submetida para aprovação do Banco Central.

"O resultado dessa rodada de investimentos primária foi exitosa do ponto de vista estratégico e também por colocar a Vinci como nossa parceira, compartilhando do mesmo entendimento sobre o negócio e visão de longo prazo", afirma o CEO do Agibank, Marciano Testa.

O foco é impulsionar o crescimento do Agibank, ampliando os investimentos em tecnologia para consolidar uma plataforma "one stop shop" omnichannel para o cliente a partir de 50 anos, foco central da estratégia de atuação. É um mercado endereçável de 50 milhões de pessoas, que cresce 10% todos os anos.

"Nós queremos transformar o Agibank no melhor banco pagador de salários para o público 50+ e dar acesso a uma plataforma de serviços agregadora para esse público, para o qual a nossa proposta de valor é imbatível e sustentável a longo prazo", acrescenta o executivo.

Com R$ 2,8 bilhões de ativos, o Agibank registrou um lucro líquido de R$ 38,7 milhões no 1º semestre de 2020 - crescimento de 178,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) foi de 21,9%.

Para a Vinci, o alinhamento de valores esteve presente desde os primeiros contatos com o Agibank. "Identificamos no banco uma visão estratégica única, uma forte cultura centrada no cliente e um histórico muito consistente de resultados. Esperamos poder contribuir na construção de um banco sem paralelo", afirma o sócio da Vinci Partners, Gabriel Felzenszwalb.