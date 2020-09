Meta oferece 350 vagas para profissionais de tecnologia

A Meta, empresa de soluções tecnológicas com sede no Rio Grande do Sul e unidades de negócios em seis capitais do País, acaba de anunciar uma contratação recorde para a empresa. São 350 vagas abertas para especialistas em tecnologia.

O processo seletivo acontecerá de forma 100% remota e os participantes podem residir em diversos locais do Brasil e do mundo. As vagas estão disponíveis no site no site www.meta.com.br/talentos. Entre as especialidades prioritárias estão as posições de Analista de Automação de Testes, Desenvolvedor Java e React e Scrum Master.

São 21 posições para atuação em projetos internacionais em países da América Latina, Canadá e Espanha. Para o atendimento de clientes globais, estão sendo selecionados os seguintes perfis profissionais: Engenheiros de dados, Analista de requisitos, QA Backend, Backend Developer, Release manager, Cloud architect, Especialista APIGEE e Consultor SAP MDM, entre outros.

As vagas internacionais disponibilizadas dão suporte a esta estratégia de expansão global da operação. Recentemente, a empresa venceu a concorrência com outros seis grupos internacionais e foi escolhida para fornecer soluções para a canadense Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE), que comanda uma série de times esportivos profissionais, como o Toronto Raptors, atual campeão da liga de basquete National Basketball Association (NBA), além de times de futebol, hockey e arenas para eventos esportivos e musicais. A expectativa é que, em até três anos, a unidade do Canadá represente até 15% do faturamento anual da Meta.

A empresa oferece como benefícios a carga horária flexível, a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) da companhia, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, vales alimentação, refeição e transporte, além da manutenção do formato de home office, pelo menos até o final do ano. Além disso, a empresa conta com programas de formação de estagiários, trainees de lideranças.

A Meta completa 30 anos em 2020 e conta com mais de 1,2 mil colaboradores. O faturamento da operação cresceu em 57% no primeiro semestre de 2020, em comparação ao mesmo período do ano anterior, pela alta demanda por projetos de transformação digital.

Digital Business Em agosto, a empresa lançou o, que propõe a integração de serviços, produtos e plataformas sob medida para alavancar negócios por meio da transformação digital, apoiando as empresas e as pessoas nos processos de mudança.

“É para ajudar pessoas e empresas a repensarem seus modelos de negócios de forma ágil que estamos ampliando nosso quadro de especialistas e promovendo uma contratação recorde de profissionais”, explica o CEO da Meta, Telmo Costa.