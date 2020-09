JC estreia app com acesso a flip e nova dinâmica das notícias

Que tal receber uma notificação assim que uma reportagem especial ou uma notícia de última hora for publicada no site do? Agora os assinantes do Jornal do Comércio tem essa opção, basta habilitar essa notificação no novo aplicativo.

Disponível para, o app traz uma nova dinâmica para as notícias, além do acesso ao Flip, com as edições para os assinantes folhearem on-line. O leitor pode conferir a edição completa do dia e as anteriores, com todos os cadernos semanais, colunas e especiais.