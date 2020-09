Samsung lança, no Brasil, primeira TV que gira para a vertical

Chega ao Brasil agora em setembro a TV The Sero, da Samsung, a primeira capaz de girar a tela para a vertical e se adaptar ao consumo de conteúdos de redes sociais. O modelo QLED 4K vem para atender a demanda de uma geração conectada, que procura gadgets versáteis para acompanhar a sua rotina de interação social e digital. É uma televisão adaptada à vida vertical dos smartphones.

A The Sero tem 43” traz qualidade de imagem em filmes, séries e programas com a tradicional tela na horizontal, mas se destaca mesmo pela capacidade de garantir o entretenimento do smartphone perfeitamente encaixado à TV, rotacionando a tela da TV para o formato vertical no momento de conferir o máximo do conteúdo das redes sociais, sem limites ou faixas pretas interferindo no consumo de seu entretenimento. O Tap View, tecnologia exclusiva Samsung, garante o espelhamento entre o conteúdo do tablet ou smartphone e o televisor com apenas um toque.

É possível rotacionar a tela de três maneiras: pressionando um botão no controle remoto único, acionando a rotação da tela via aplicativo SmartThings ou por um ícone exclusivo presente em alguns smartphones específicos da marca.

O televisor tem auto falantes com 60W RMS de potência e conta com um recurso disponível também nas linhas QLED 4K e QLED 8K da Samsung: a Inteligência de Som Antirruído, que identifica barulhos do ambiente e equaliza o som da TV para destacar diálogos e não atrapalhar a experiência. O preço sugerido é R$ 9.999,00.