App CoVida monitora sintomas de funcionários na volta ao trabalho

Um dos maiores desafios da retomada ao trabalho é a segurança dos funcionários. Atento a essa demanda, o Einstein e a Microsoft criaram o aplicativo CoVida, que vai monitorar os sintomas da Covid-19 por meio de Inteligência Artificial e gerenciamento via Dynamics365.

O aplicativo ficará à disposição dos funcionários das empresas clientes do Einstein. A partir da interação com um chatbot, eles indicam os seus sintomas e, com base nas respostas, são encaminhados para atendimento médico virtual, exames domiciliares ou encaminhamento para o hospital. Os sintomas de mais de 30 colaboradores já estão sendo monitorados pelo CoVida.

Os funcionários das empresas clientes do Einstein poderão fazer o download e monitorar diariamente os sintomas por meio de um atendimento virtual via chatbot. Dependendo dos sintomas sinalizados, o app encaminha as pessoas para uma conversa com enfermeiros, consultas virtuais com médicos ou para o agendamento de exame médico.

A gerente médica da área de Saúde Coorporativa e Inteligência de Saúde Populacional do Einstein, Raquel Conceição, explica que o CoVida é um conjunto de soluções para o enfrentamento à pandemia pelas empresas e para o cuidado com as pessoas. “Fazemos um trabalho de consultoria com as empresas para auxiliá-los no gerenciamento de pessoas na volta ao trabalho. Com a solução, disponibilizamos um painel no qual os líderes podem acompanhar diariamente como os funcionários estão em termos de sintomas, identificar casos por setor e fazer a ponte com o corpo médico quando forem indicados sinais da doença”, explica.