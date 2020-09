Imagens da Terra ajudam a identificar focos de Covid-19

Em tempos de Covid-19, a redução de pessoas nas ruas em função do isolamento não vem sendo percebida apenas por quem é um observador da dinâmica das cidades. Do alto do céu, satélites vêm captando imagens noturnas do planeta Terra, que evidenciam essa queda na intensidade da iluminação das cidades, nos parques industriais, nas áreas de comércio e nas rodovias.

Isso tem possibilitado que pesquisadores usem esses registros para decifrar padrões do uso de energia e transporte, mobilidade e atividades humanas que revelem os locais onde está havendo concentração de pessoas e potenciais focos de propagação do coronavírus, explica Rosa Correa, membro do Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas (IEEE) e docente do Instituto Tecnológico Vale (ITV).

“Algumas cidades mostram diminuição do consumo de energia de maneira significativa neste período de isolamento em regiões como rodovias. Por outro lado, se detectou que algumas áreas relacionadas à saúde ganharam um brilho maior, o que pode estar relacionado ao maior número de pessoas usando a rede hospitalar”, analisa. Outro exemplo é o uso de imagens de alta resolução espacial para monitorar aeroportos – e que hoje evidenciam estacionamentos e rodovias próximos mais vazios do que nunca.

As imagens noturnas da Terra já eram normalmente usadas para a análise dos níveis de urbanização, consumo de energia, deslocamentos comunitários, crescimento populacional e mudanças na paisagem. Agora, com a Covid-19, esses registros noturnos passaram a ajudar a detectar focos de propagação vírus, o que pode ser muito útil para definir políticas públicas de enfrentamento da doença.

Isso porque, de acordo com a especialista, torna possível verificar se há postos de saúde próximos a esses locais, onde há transmissão do coronavírus. E se há hospitais na região com leitos e equipamentos necessários para atender os pacientes. “A tecnologia estava aí disponível, mas agora podemos ter esse outro olhar. Em algumas cidades que estão vivenciando uma maior abertura econômica, por exemplo, essas análises poderão ser usadas caso ocorra uma segunda onda da doença e seja necessário bloquear novamente as atividades", explica Rosa.

Obter padrões de luz noturna não é uma tarefa fácil. Isso porque, as nuvens, as fases da lua, os aerossóis no ar, a vegetação, a paisagem e a órbita do satélite podem afetar as observações. Mas, por outro lado, essa tecnologia está mais disponível do que em tempos anteriores.

Rosa comenta que, atualmente, existem imagens de satélites com acesso gratuito. A Nasa, por exemplo, permite o acesso de pesquisadores a imagens noturnas, e ainda faz o pré-processamento das mesmas. “A tecnologia de monitoramento espacial está mais acessível hoje em dia e, com isso, todo mundo avança junto”, explica a pesquisadora do IEEE.