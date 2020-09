Aliança para Inovação fica em 2º lugar em competição global

A ideia de um produto que possa substituir o uso da máscara com segurança e que proporcione conforto para as pessoas, proposta pelo time da Aliança para Inovação, ficou em segundo lugar na IXL Innovation Olympics, considerada a maior competição de inovação do mundo. A iniciativa é realizada pela IXL Center em parceria com o Global Innovation Management Institute.

Foram cinco semanas de desafios e integração de conhecimentos na resolução de um problema real de inovação. A equipe, formada por professores e alunos, pensou em uma solução inovadora para empresas no pós-Covid. Neste caso, um dos pontos observados pelo time em relação a pandemia é a insatisfação das pessoas no uso de máscaras, principalmente por questões de desconforto no uso e para respirar.

Durante a Olimpíada, a equipe desenvolveu um conceito de produto que pode ser utilizado como equipamento de proteção, parecido com uma máscara, porém mais confortável, inclusivo, sustentável e sem bloqueio da face. O vento sairá de um dispositivo localizado nas duas laterais da cabeça, que criará uma barreira e fará a desinfecção do ar, sem necessidade de nenhuma cobertura na frente do rosto.

O time contou com seis integrantes e representou a Aliança para Inovação que é uma articulação entre Ufrgs, Pucrs e Unisinos. O mentor da equipe foi o consultor em Inovação da IXL Center, Don Keleman. Os participantes tiveram a oportunidade de agregar na construção da ideia com trabalhos e pesquisas realizados em suas áreas de atuação.

“A participação na Olimpíada, com times de diferentes locais do mundo, foi super válida. Um dos grandes pontos da Aliança é que unindo esforços, conseguimos fomentar todo esse processo de inovação dentro do Rio Grande do Sul”, comenta a coordenadora e professora na Escola Politécnica da Unisinos e integrante da equipe, Tatiana Rocha.