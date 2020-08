SAP investe R$ 7 milhões para capacitar 4 mil jovens até 2023

A SAP Brasil quer capacitar até 4 mil profissionais em tecnologias estratégicas até o final de 2023 por meio do SAP Learning for Employment. Para isso, vai investir R$ 7 milhões.

A iniciativa, que oferece cursos e certificações gratuitas, tem o objetivo de oferecer a oportunidade de uma carreira, impulsionando a contratação de jovens certificados por empresas do ecossistema da SAP, incluindo parceiros e clientes. O público-alvo é formado por estudantes de graduação na área de Tecnologia, do Ensino Médio Profissionalizante e do Ensino Superior, a partir de parcerias com o setor privado, setor público e terceiro setor.

“Acreditamos que oferecer a opção de uma promissora carreira em tecnologia trará grandes oportunidades a estes jovens não só pelo potencial de desenvolvimento, mas no impacto positivo no seu entorno também”, destaca a vice-presidente de Ecossistemas e Canais da SAP Brasil, Carolina Bastos, destacando que a demanda por mão de obra qualificada só tende a crescer nos próximos anos.

A primeira parceria será por meio do programa Minha Chance, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, que inaugura a iniciativa no Brasil. Foram oferecidas 350 vagas, sob a coordenação do Centro Paula Souza, com aulas on-line para alunos a partir do 4º semestre de diversos cursos, como Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão Empresarial.

Ao término do curso e com as certificações conquistadas, a SAP, com apoio de sua área de RH, fará um Speed Recruiting, um hackathon para colocar em contato estes jovens consultores e o grande ecossistema de parceiros. No evento, programado para o início de 2021, as entrevistas e contratações podem acontecer de forma rápida e assertiva em um momento de esperada retomada da economia.

A SAP já tem uma série de iniciativas voltadas para incentivar que mais estudantes se interessem desde cedo pelas disciplinas relacionadas ao universo STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) e que inclui atividades de formação com parceiros do terceiro setor e outras lideradas pela própria SAP, em São Paulo e no SAP Labs, em São Leopoldo (RS).