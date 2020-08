TikTok e PagSeguro PagBank anunciam parceria

O PagSeguro PagBank e o TikTok anunciaram uma parceria que possibilitará aos usuários do aplicativo de vídeos curtos para celular receber valores em uma conta digital do PagBank. É um recurso para beneficiar os usuários de dentro da plataforma, que podem arrecadar os valores ganhos no app. O saldo poderá ser utilizado em serviços como pagamento de contas, recarga de celular, transferências bancárias e saque no Banco24horas. Também é possível deixar o dinheiro rendendo na conta PagBank.