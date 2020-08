Meta expande portfólio com Digital Business e avança no Canadá

A Meta, empresa que nasceu no Rio Grande do Sul, tem sede em São Paulo e escritórios em seis capitais brasileiras, venceu a concorrência com outros seis grupos internacionais e foi escolhida para fornecer soluções para a canadense Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE), que comanda uma série de times esportivos profissionais, como o Toronto Raptors, atual campeão da liga de basquete National Basketball Association (NBA), além de times de futebol, hockey e arenas para eventos esportivos e musicais.

Essa é uma importante conquista da operação no Canadá, implementada no começo de 2020 para o atendimento a clientes globais. A expectativa é que, em até três anos, a unidade represente até 15% do faturamento anual da Meta. “Estamos em Waterloo, o segundo maior polo de tecnologia da América do Norte, atrás apenas do Vale do Silício (EUA). São cerca de dez pessoas atuando em uma estrutura de serviços que trabalha com novas tecnologias”, comenta o CEO da Meta, Telmo Costa.

Já são 38 clientes com atuação nos EUA e Canadá – a unidade americana da empresa fica em Fort Lauderdale. “O nível de exigência destes mercados é muito alto, o modelo de aquisição é diferente e tem as questões culturais. Mas, está sendo uma grande experiência”, destaca o executivo. Até 2021, deve vir um novo destino internacional.

A Meta completa 30 anos em 2020 e tem novidades também no seu portfólio. A empresa acaba de lançar o Digital Business, que propõe a integração de serviços, produtos e plataformas sob medida para alavancar negócios por meio da transformação digital, apoiando as empresas e as pessoas nos processos de mudança.

O executivo comenta que, antes da pandemia, já existia uma mudança cultural e um novo modelo de consumo, mas algumas empresas não perceberam. Agora, isso se tornou fundamental e as corporações estão tendo que ter mais velocidade e assertividade para motivar o consumo dos clientes. “O Digital Business é uma expansão do portfólio de serviços da Meta, desenhado para permitir uma escalada da transformação digital dentro das organizações”, relata. A partir do conceito de cliente no centro da estratégia, a empresa utiliza de forma intensiva tecnologias como machine learning, IoT, cloud computing, RPA, chatbot para inovação dos produtos e serviços.

Outra novidade implementada desde que começou a pandemia foi a entrega de projetos SAP S/4HANA de forma remota. Já são dez neste modelo. “Desenvolvemos uma técnica apoiada por ferramentas e hoje temos projetos robustos sendo feitos com pessoa a 5 mil km de distância e sem nenhum consultor atuando dentro do cliente, e com mais produtividade e menor custo”, conta.

Com todos estes projetos, a empresa de tecnologia cresceu 57% no primeiro semestre, mesmo com a pandemia. “Vamos chegar ao final do nosso ano a nossa meta estabelecida em 2017, de dobrar a nossa operação em faturamento de três em três anos”, diz Costa, sem revelar os valores.