Câmera tripla do iPhone 11 Pro Max tem performance que surpreende

Os indivíduos têm hoje um poder enorme. E tudo graças a esses pequenos dispositivos que nos acompanham dia e noite. Em um único smartphone, temos a nosso dispor recursos que nos permitem fazer transações financeiras, comprar de meias e livros a automóveis e imóveis, trabalhar, estudar remotamente em escolas que são referência no mundo e por aí vai. Sem falar na quantidade de produtos que foram sendo incorporados dentro dele. Televisão, despertador, relógio, rádio, tocador de música, salas de reuniões, gravador e, claro, câmera fotográfica.

E aí chegamos ao ponto central desta edição do Mercado Digital Tech Experience . A incrível escalada das marcas de smartphones na oferta de recursos avançados das câmeras. E mais especialmente para os applemaníacos, da grande evolução que o iPhone 11 Pro Max traz neste quesito – na comparação com os modelos anteriores da marca, já que a fabricante não é a primeira a lançar mão deste recurso.

As câmeras ultra-angular, grande-angular e teleobjetiva se alternam com facilidade. A ultra-angular, de 12MP, captura cenas quatro vezes maiores, ideal para fotos de paisagens ou arquitetura, e fotos de perto. O recurso da foto Retrato, já existente no iPhone X, tem novidades, já que o usuário passa a poder escolher entre o enquadramento grande-angular ou teleobjetiva, com um campo de visão maior. A câmera teleobjetiva tem uma abertura maior, de /2.0, para capturar 40% mais luz em comparação com o iPhone Xs.

O sensor grande-angular com Focus Pixels a 100% e software avançado, no modo Noite, oferece melhoria nas fotos em ambientes internos ou externos com pouca luz – o que sempre foi o calcanhar de aquiles da marca em comparação com alguns concorrentes.

O iPhone 11 Pro Max tem estrutura de aço inoxidável e vidro, e tela Super Retina XDR, uma OLED. Para garantir o desempenho do smartphone, a Apple apostou no chip A13 Bionic, que chegou com velocidade até 20% maior de CPU e GPU que o A12 e foi projetado para o aprendizado de máquina, com Neural Engine, capaz de fazer análises de fotos e vídeos em tempo real. Essa integração afinada entre hardware e software é uma das responsáveis pelos benefícios que os usuários sentem no novo sistema de câmera tripla.

O mais recente smartphone da Apple está disponível nas capacidades de 64GB, 256GB e 512GB, e em quatro cores: dourado, prateado, cinza espacial e verde meia-noite. O detalhe que talvez não seja muito convidativo é o preço. Quem quiser usufruir desta máquina terá que desembolsar a partir de R$ 7.599,00, valor referência no site da Apple.