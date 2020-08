Desko automatiza gestão das estações de trabalho

Sabe como funciona a seleção de assentos em uma aeronave? Você escolhe se prefere corredor, meio ou janela ou se gosta de ficar mais na frente da aeronave? Pois é mais ou menos isso que a startup gaúcha Inventsys promete entregar com a plataforma Desko Workspace Management. Porém, neste caso, o foco é ajudar as empresas a mapearem as suas posições de trabalho e salas compartilhadas.

Os colaboradores poderão reservar espaços previamente e também escolher uma sala de reunião com base em critérios como capacidade ou em características como sala com máquina de café e equipamento de videoconferência. A plataforma resolve até um problema comum nos espaços corporativos: a temperatura do ar condicionado. Isso porque, é possível mapear zonas com temperaturas diferentes, como moderada (23ºC) ou resfriada (18ºC), possibilitando aos usuários escolher os locais com base nestes critérios.

“É o primeiro passo para empresas que entenderam que não precisam necessariamente ampliar seus escritórios à medida que contratam mais profissionais. Com isso, visualizaram a possibilidade de diminuir suas estruturas, economizar e operar em um modelo compartilhado, com parte dos colaboradores ou todos em home office”, explica o CEO da Inventsys, Mário Verdi.

Com a Desko, o gestor carrega as plantas baixas do escritório e mapeia as posições, inserindo informações como capacidade, número de salas e equipamentos disponíveis. O colaborador, então, pode acessar o aplicativo via mobile ou desktop e fazer sua reserva com base nos diferentes critérios – e já enviar uma permissão de entrada para os convidados externos, resolvendo a espera em filas na recepção e evitando aglomerações.

Para o CEO da startup, Mário Verdi, essa ferramenta será ainda mais importante após o pico do novo coronavírus, quando as pessoas começarão a voltar para as empresas e os gestores terão que readequar seus espaços, proporcionando distanciamento entre colaboradores e eliminando estações de trabalho como forma de prevenção.

“Nem todos os colaboradores poderão voltar, e as empresas se deram conta que conseguem operar com seus colaboradores em home office e com estruturas bem menores. O Desko é uma forma fácil de gerir o novo normal.”, destaca Verdi.

Entre os clientes da plataforma estão players como Raízen, CVC, iFood, Sumup e Mosaic Fertilizantes. A Desko também já levou seu produto de gestão de ativos e manutenção para a Suíça, onde já conta com 35 clientes e investimento de 2 milhões de francos suíços.