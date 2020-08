Dell realiza sessão de Drive in para clientes em Porto Alegre

A Dell Technologies, em parceria com a Intel e a Microsoft, vai realizar uma sessão especial para os seus clientes e parceiros nesta sexta-feira: o Cine Drive-In, que acontecerá às 18h, no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

Com capacidade para até 100 carros, o evento terá abertura do DJ Lê Araujo. Também haverá uma sessão de cinema com transmissão do filme "Liga da Justiça", projetado em uma tela de 124m².

"Sabemos que esse momento de isolamento social tem sido um grande desafio para todos, por isso estamos muito felizes em poder proporcionar um momento de descontração em família para nossos convidados, mas com segurança, em um ambiente que atende todos os protocolos de saúde e higiene decretados pelo poder público", destaca o presidente da Dell Technologies no Brasil, Luis Gonçalves.