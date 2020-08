Brasileiros gastam mais esse ano com presentes para os pais

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O varejo digital tem sido mesmo o direcionador das vendas no Brasil, e não foi diferente no Dia dos Pais. A data movimentou R$ 5,4 bilhões para o comércio digital, crescimento nominal de 95,4% em relação ao mesmo período do ano passado.

Os dados foram apurados pela Neotrust/Compre&Confie, empresa de inteligência de mercado focada em e-commerce, entre os dias 25 de julho e 08 de agosto. Ao todo, foram 13,3 milhões de compras, aumento de 89,4% em relação ao mesmo intervalo de tempo em 2019.

“Mesmo com a reabertura parcial das lojas físicas e grandes shoppings, o resultado de vendas do Dia dos Pais comprova que o varejo on-line consolidou sua posição de destaque em 2020 e manterá patamares de vendas elevados mesmo após o término da pandemia e possível chegada de uma vacina”, projeta o CEO da Neotrust/Compre&Confie, André Dias

A proximidade do varejo digital e a distância física dos pais fizeram com que os brasileiros investissem mais nos presentes. O tíquete médio registrado este ano foi de R$ 403,80, 3,2% superior ao registrado no ano passado.

As categorias mais compradas em volume durante o período foram Moda e Acessórios, Beleza e Perfumaria e Esporte e Lazer. Já as que mais movimentaram o faturamento foram Telefonia, Eletrodomésticos e Moda e Acessórios.