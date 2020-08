Natura &Co anuncia investimento na plataforma digital Singu

A Natura &Co, grupo que compõe Avon, Natura, The Body Shop e Aesop, anunciou que sua subsidiária Natura está dando mais um passo na jornada digital ao investir na Singu, plataforma digital brasileira líder em serviços de beleza em domicílio com mais de 500 mil usuários cadastrados.

Mentes Transformadoras Um dos pontos fortes da combinação entre Natura e Singu, que tem sido objeto de estudo pelos times e poderá ser implementado, será o de fornecer as milhares de consultoras da Natura a oportunidade de gerar mais renda, permitindo que ofereçam por meio da plataforma serviços como de maquiadora, cabeleireira, manicure, entre outros. Pelo acordo, a Natura tem o direito de adquirir 100% da Singu, plataforma criada por Tallis Gomes, fundador do Easy Táxi e cofundador e CEO do Gestão 4.0. Recentemente, o empreendedor participou da LIVE do projeto, do Jornal do Comércio.

A startup tem atuação em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília e possui na sua base mais de sete mil profissionais que atuam por meio da plataforma, prestando serviços de manicure, pedicure, massagem e depilação. Por seu modelo de negócio, é responsável por aumentar em até três vezes a renda média das profissionais de beleza e bem-estar. Ao contrário dos salões convencionais, que cobram dos profissionais até 60% do serviço prestado, a Singu recolhe de 35 a 40%.

"O investimento na Singu abre uma nova avenida de serviços em nossa jornada digital, que fortalecerá ainda mais a relação entre as consultoras de beleza e suas clientes", afirma o CEO de Natura &Co América Latina, João Paulo Ferreira. Segundo ele, a empresa está avaliando a melhor forma de ampliar as soluções digitais em seu modelo de negócios.

Já a Singu poderá expandir rapidamente sua base de clientes e profissionais de beleza. "A plataforma da Singu utiliza-se da tecnologia para promover inovação e empreendedorismo, estimulando o progresso social e está bem alinhado com o propósito da Natura. No futuro, podemos expandir a oferta para incluir novos serviços, marcas e produtos", explica Tallis Gomes, fundador da Singu.

A Natura &Co é um grupo global de cosméticos, multicanal e multimarcas, que inclui Avon, Natura, The Body Shop e Aesop. A Natura &Co registrou receita líquida de R 14,4 bilhões em 2019 e R32,9 bilhões em termos proforma, incluindo a Avon.