Equipe do Apple Developer Academy chega a final de evento na Alemanha

Em 48 horas, Rovane Moura, Milena Pauli, Laura Pilz e Giovanna Tonello, integrantes do Apple Developer Academy de Porto Alegre, localizado no Parque Científico e Tecnológico da Pucrs (Tecnopuc), desenvolveram uma plataforma para a empresa alemã de varejo de itens domésticos e de construção, OBI.

O desafio foi proposto pela Reply Creative Challenge, uma maratona de criatividade dividida em cinco grandes categorias. A categoria em que a equipe se inscreveu foi a de Service Design. O objetivo era propor uma solução que auxiliasse os clientes da OBI em seus projetos Do-it-Yourself (DIY), promovendo segurança e eficiência.

A solução criada pelos alunos, chamada Metiisto (artesão em Esperanto) foi uma plataforma/rede social/app onde os usuários poderiam explorar e descobrir diferentes projetos, comprar materiais e equipamentos organizados por projeto diretamente da OBI, além de obter suporte profissional e da comunidade e compartilhar experiências com outros usuários.

A equipe ficou em 1º lugar, de um total de 89 projetos da categoria, e avançou para a final do evento, onde apresentou o pitch ao lado dos times que ganharam nas suas categorias. Ficou em terceiro lugar. “Fomos o primeiro grupo brasileiro a participar da etapa final desse evento”, destaca Rovane. No total, 1093 times participaram do evento.