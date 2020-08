CDL POA escolhe 20 startups para 3ª fase de Programa de Inovação

Foram 216 propostas recebidas de todas as regiões do Brasil, mas apenas 20 delas vão avançar para a terceira fase do Programa de Inovação da CDL POA, que busca conectar startups ao setor do varejo. Das empresas inscritas, 37% foram do Rio Grande do Sul, 18% de São Paulo, 9% de Santa Cataria, 8% do Paraná e 6% do Rio de Janeiro.

A terceira fase do Programa, chamada de Pitch Day ou etapa de entrevistas, selecionará 10 empresas que passarão para a quarta fase, o Bootcamp ou evento imersivo. Entre as temáticas dos macrodesafios propostos pela CDL POA, houve um equilíbrio entre as 216 soluções apresentadas na seleção: experiência de compra (33%), eficiência operacional (27%), inteligência de dados (22%) e cultura digital (18%).

A qualidade das propostas recebidas foi destacada pelos responsáveis pela seleção, composta por representantes da AnLab, da Grow+ e da CDL POA. “O nível das startups inscritas foi muito alto, ficamos positivamente surpresos. Isto denota que estamos no caminho certo de atrair soluções inovadoras para o varejo”, destaca o presidente da CDL POA, Irio Piva.

O Programa de Inovação está alinhado ao propósito da CDL POA para os próximos anos: investir em tecnologia e inovação a fim de fortalecer e impulsionar empresas varejistas, reconstruindo estruturas e possibilitando um ambiente de renovação aos negócios. O Projeto conta com a mentoria da Grow+ e da AnLab - empresas reconhecidas no mercado por sua expertise em inovação.

Ao final do Programa de Inovação, serão selecionadas três startups que serão premiadas em até R$ 30 mil e receberão aceleração de seus negócios. Durante todo o processo de seleção e desenvolvimento, as startups terão a possibilidade de fechar contratos e parcerias comerciais com a CDL POA, aderir ao portfólio de soluções da entidade, acessar as três mil empresas associadas e as 130 entidades parceiras da CDL POA, que impactam em mais de 200 municípios do Rio Grande do Sul e 30 mil empresas, entre outras possibilidades.