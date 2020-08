Instituto Caldeira firma parceria com Israel Trade & Investment

Israel, considerado uma referência na nova economia, ficará mais próximo das empresas gaúchas. O Instituto Caldeira, que tem como missão promover a conexão com hubs e instituições em prol da inovação no Rio Grande do Sul, acaba de firmar uma parceria com o Israel Trade & Investment, rede ligada ao departamento de comércio exterior do Ministério de Economia do país.

A aliança vai se materializar por meio do programa ScaleUp In Brazil, que vai conectar startups israelenses às empresas do Instituto Caldeira para que desafios de negócio sejam viabilizados com a expertise de quem oferece soluções tecnológicas em escala global. "Israel é um dos ecossistemas mais vibrantes e inovadores do mundo, o que torna essa parceria com um mecanismo estratégico para reconectar o nosso Estado com os protagonistas da nova economia", comenta o diretor executivo do Caldeira, Pedro Valério.

Além do ScaleUp In Brazil, a parceria também deve resultar futuramente em acordos de pesquisa e desenvolvimento, em organização de delegações comerciais para Israel, rodadas de negócios e matchmaking entre empresas.

Recentemente, o Caldeira colocou no ar a sua plataforma para que empresas de todos os portes e segmentos possam inscrever demandas. Já as startups poderão cadastrar as suas iniciativas e soluções. O acesso à plataforma está disponível em institutocaldeira.org.br.