Uni4Life conecta jovens estudantes de medicina em plataforma

O Uni4Life, ecossistema de conexão e conhecimento para estudantes de medicina, residentes e jovens médicos, chega ao mercado como resultado de parceria entre a Unicred Porto Alegre, instituição financeira da área da Saúde, e os jovens cooperados.

A ideia é proporcionar experiências no dia a dia, em hospitais e/ou universidades, conteúdos customizados para este momento de vida e soluções financeiras personalizadas. Uma das ferramentas disponibilizadas para esse público é uma plataforma, que já conta com a adesão de ligas acadêmicas, atléticas, centros acadêmicos e Escolas de Medicina parceiras.

A Unicred Porto Alegre lidera a gestão do Uni4Life, fazendo estudos, mapeamento e análises de comportamento de público, além de promover parcerias e validar as soluções que no futuro poderão ser estendidas ao Sistema Unicred, através da Unicred do Brasil, que desde já é responsável pelo suporte em tecnologia.

Para o presidente da Unicred Porto Alegre, José Cesar Boeira, o Uni4Life é uma forma de conexão com os jovens que, segundo ele, irão garantir a perenidade da instituição e dar segmento aos valores e princípios do cooperativismo. “Eles precisam saber que apoiamos seu crescimento pessoal e profissional e que queremos ouvir o que têm a dizer, pois serão o futuro da cooperativa”, aponta. A Unicred Porto Alegre possui mais de R$ 1 bilhão de ativos, conta com 18 agências que atendem mais de 16 mil cooperados.