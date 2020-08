Rock vai conectar investidores a incorporadoras para viabilizar obras

Com a promessa de revolucionar o investimento imobiliário, viabilizando a realização de empreendimentos que não teriam como buscar financiamentos com os bancos tradicionais, a gaúcha Rock chega ao mercado. Liderada por Sérgio Pretto, Alvaro Pedó da Silva e Marcos Colvero, nomes com grande experiência nos mercados de tecnologia e imobiliário, a startup conta com uma plataforma 100% digital de investimentos, que conecta investidores a incorporadoras.

“A Rock é uma startup com pretensões ambiciosas de aproximar as incorporadoras que precisam de recursos para fazer os seus projetos dos investidores que buscam rentabilidade e a segurança do lastro do imobiliário, sem riscos”, aponta Colvero, que atuou por quase 12 anos como diretor de Incorporações da MelnickEven e participou de mais de 52 lançamentos de empreendimentos que superam R$ 3 bilhões no valor geral de vendas.

Segundo ele, a ideia da Rock é inédita porque o investidor conta com garantias reais como a alienação fiduciária, por exemplo. O financiamento é da construção. O empreendedor faz o aporte inicial e a startup atua captando com os investidores todo o valor necessário para a conclusão e entrega da obra, e direciona esses recursos para a incorporadora aos poucos, de acordo com a evolução do projeto, para evitar riscos. “O nosso modelo garante os recursos totais para a conclusão da obra, e não apenas um empréstimo para uma parte da construção, trazendo segurança e tranquilidade a investidores e incorporadoras”, explica.

Ao mesmo tempo, a startup repassa um rendimento de 8,99% ao ano aos investidores – valor muito superior ao CDI e poupança, por exemplo. “Não entramos em empreendimentos que a gente não acredite e que não tenham passado por um processo rígido de due diligence. Também, não apostamos em nenhuma obra que não esteja sendo construída e vendendo”, explica Pretto, criador da NutecNET, um dos primeiros provedores de internet de Porto Alegre, que depois virou ZAZ e deu origem ao Terra. Ele também é fundador da agência de marketing digital FBiz e investidor no mercado imobiliário.

Colvero reforça essa questão, destacando que a empresa seleciona empreendimentos com excelente saúde econômica nas suas margens projetadas e, por isso, consegue pagar alta rentabilidade. “Não gostamos de aventura no que se refere a investimento. A gente é que busca o empreendimento que queremos investir e blindamos todos os riscos da atividade. Fazemos uma pré- análise com especialistas em direito imobiliário e só entramos depois que o empreendimento já tem todas as licenças aprovadas e quando está em execução”, conta.

O financiamento é peer to peer e a iniciativa conta com a parceria do correspondente Banco Topázio. Os aportes podem iniciar com R$ 1 mil, o que garante acesso a todos os tipos de investidores, dos grandes ou pequenos e conservadores ou arrojados.

O primeiro empreendimento que deu o start na captação de investidores da Rock está localizado em um bairro planejado, loteamento e condomínio de alto padrão na cidade de Rio Grande (RS), realizado pela incorporadora Innovar, de Marau. Esse empreendimento já está 47,2% pré-vendido. “Somos uma alternativa ágil para o incorporador, que hoje precisa recorrer aos bancos tradicionais e, se for de menor porte, nem sempre consegue os recursos”, explica Alvaro Pedó da Silva, com experiência em negócios internacionais, consultor e especialista na expansão internacional de empresas brasileiras e estrangeiras.

Nestes primeiros 12 meses, a meta da Rock é participar de dez empreendimentos com alvo e captação entre R$ 60 milhões e R$ 80 milhões. A meta é logo partir para o mercado nacional, chegando nos próximos meses nas regiões Sudeste e Centro Oeste.

“O potencial deste mercado é gigante, mas estamos prezando pela segurança de toda operação e optamos por um crescimento inicial orgânico, responsável e seguro”, aponta Colvero.