E-commerce faturou US$ 77 bilhão a mais desde início da pandemia

O comércio eletrônico faturou, entre março e junho de 2020, US$ 77 bilhões a mais dos Estados Unidos do que o esperado pelos pesquisadores do Digital Economy Index (DEI), barômetro global da Adobe que analisa em tempo real o poder de compra digital dos consumidores. Só em junho, o gasto on-line foi de US$ 73,2 bilhões, aumento de 76,2% na comparação com números do mesmo mês de 2019. Os níveis de compra do e-commerce estão maiores que os do período de festas (novembro e dezembro) de 2019.

"Por conta da quarentena, era esperado um crescimento das vendas on-line, que já estavam em ascensão. Entretanto, o estudo mostra que esse crescimento foi muito mais significativo do que havíamos imaginado", comenta a general manager na Magento, um companhia Adobe, Stella Guillaumon.

O isolamento social e a quarentena também reforçaram a relação dos consumidores com lojas on-line. O fluxo de clientes novos e o de clientes que retornam depois da primeira compra - movimento que impulsionou o aumento do gasto em maio - diminuiu em junho. Mas, o nível de consumidores leais (aqueles que fizeram duas ou mais compras) permaneceu estável. Isso aponta uma tendência de fidelização dos clientes, que, depois de se adaptarem ao comércio on-line, estão tornando as compras pela internet um hábito.

Embora a modalidade de compra on-line e retirada na loja esteja crescendo ano a ano - 130% em junho -, com o início da reabertura das lojas esse número diminuiu 21% em relação ao constatado em maio. Ainda assim, 23% dos consumidores preferem comprar on-line e retirar na loja a receber os produtos em casa, provavelmente porque conseguem economizar o preço do frete e receber o pedido com mais agilidade.

O relatório também aponta a redução de um padrão do começo da pandemia: a compra de grandes quantidades de itens de supermercado para estocar. Em fevereiro, diante da preocupação quanto aos efeitos da pandemia, o tamanho médio do carrinho de compras on-line desses itens começou a crescer. Agora, está diminuindo. Essa redução está relacionada a fatores como aumento dos preços, reabertura de lojas físicas e consumidores mais habituados ao cenário atual.

O Adobe Digital Economy Index analisa de mais de 1 trilhão de visitas a sites e mais de 100 milhões de produtos para poder avaliar esse mercado. O Adobe Analytics mede transações de 80% dos principais varejistas on-line dos EUA.