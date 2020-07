Cristina Palmaka vai assumir presidência da SAP América Latina e Caribe

A SAP nomeou Cristina Palmaka como nova presidente da multinacional para América Latina e Caribe (LAC). Ela vai substituir Claudio Muruzabal, que se tornará presidente da SAP para a parte sul da região EMEA, que compreende as regiões sul da Europa, Oriente Médio e África. Recentemente, ela foi a personagem do Mentes Transformadoras do Jornal do Comércio.