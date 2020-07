LIVE do Mentes Transformadoras será com empreendedor serial Tallis Gomes

TERÇA (07), ÀS 18 HORAS, NO INSTAGRAM E YOUTUBE

Como criar negócios inovadores na crise? Um cenário como da pandemia da Covid-19, em que as empresas estão lutando para conseguir sobreviver no mercado, oferece espaço para a criação do novo? Para falar sobre esse tema, a LIVE do Mentes Transformadoras desta terça-feira (7) será com o Tallis Gomes, fundador do Easy Taxi, Singu e Gestão 4.0.

Gomes foi eleito pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) como o jovem empreendedor mais inovador mundo e Líder Jovem do Ano pela Latin Trade Foundation, em Miami. É autor do "Nada Easy", best-seller na categoria negócios e que está em sua quarta edição. Sob a sua gestão, a Easy Taxi se transformou no maior aplicativo de táxi do mundo presente em 35 países.

Empreendedor serial, Gomes fundou e é o CEO da Singu, maior aplicativo de serviços de beleza e bem-estar do Brasil, e mais recentemente o Gestão 4.0, empresa de educação voltada a negócios que fundou em 2019 com foco em conteúdo aplicável e ferramentas práticas para auxiliar empresas a se desenvolverem de forma sustentável. A startup já auxiliou mais de 450 gestores de 850 empresas dos mais variados segmentos, impactando mais de 250 mil colaboradores.