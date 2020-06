Luz UV-C usada em estudo ajuda a desativar Covid-19

Foram positivos os testes realizados pela Signify, player global de iluminação, com os Laboratórios Nacionais de Doenças Infecciosas Emergentes (NEIDL) da Universidade de Boston, nos EUA, com as fontes de luz UV-C da empresa na inativação do SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19.

Durante as pesquisas, os especialistas trataram o material inoculado com diferentes doses de radiação UV-C provenientes de uma fonte de luz e avaliaram a capacidade de inativação sob várias condições. Esse produto conta com uma tecnologia específica para matar vírus, bactérias e mofos. Por meio de uma radiação UV-C, desativa o vírus e tem alto poder desinfetante. Mas, não é um produto para uso doméstico é, inclusive, quando é vendido, o fabricante alerta sobre a importância de manter longe de humanos e animais. O foco é colocar em ambientes onde o vírus possa circular, como escolas fora do horário de aula.

"Nossos resultados de testes mostram que, acima de uma dose específica de radiação UV-C, os vírus foram completamente inativados. Em questão de segundos, não conseguimos mais detectar nenhum vírus. Esperamos que isso acelere o desenvolvimento de produtos que possam ajudar a limitar a disseminação do COVID-19", disse o Dr. Anthony Griffiths, professor associado de Microbiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Boston. O CEO da Signify, Eric Rondolat, afirmou que dado o potencial da tecnologia para ajudar na luta contra o coronavírus, a empresa não manterá a tecnologia para uso exclusivo, e a disponibilizará para outras empresas de iluminação.