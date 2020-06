Empresas não podem se desconectar dos seus times, diz presidente do Fleury

Com mais de 90% do seu time corporativo trabalhando remotamente, o Grupo Fleury aposta em uma ferramenta da SAP Brasil para conseguir fazer o acompanhamento de como os colaboradores estão se sentindo em relação a diferentes temas, como trabalho remoto, saúde mental e produtividade.

Para presidente do Grupo Fleury, Carlos Marinelli, essa distância imposta pela pandemia da Covid-19 não pode significar que a empresa esteja desconectada. “Esse tem sido um momento de muito aprendizado e de muitas possibilidades. Os processos de mudanças são feitos por pessoas, e elas são feitas de sentimentos. Quando estamos nos vendo apenas pelos quadradinhos na tela, fica mais difícil identificar a linguagem corporal e a expressão”, observa.

A ferramenta usada é o SAP Qualtrics Remote Work Pulse, que por meio da funcionalidade Pulso de Confiança do colaborador possibilita que a empresa usuária da solução faça uma análise de todas as situações que envolvem o colaborador, como condições de trabalho e confiança profissional.

São mais de 1,2 mil colaboradores apenas da área corporativa, a grande maioria atuando remotamente. “Durante esse tempo todo, fui no máximo cinco dias para o escritório. A Qualtrics tem nos ajudado a entender o que as pessoas da companhia estão pensando, a sentir o pulso da corporação, já que ali eles podem expressar o que estão pensando e sentindo sob diferentes aspectos”, relata o presidente do Fleury. A ferramenta é capaz de processar mais de 1 bilhão de pesquisas por dia. O Grupo Fleury conta com 216 unidades de atendimento de diversas marcas, como Fleury Medicina e Saúde, Laboratório Weinmann e SantéCorp.

Marinelli participou essa semana de um bate papo com a presidente da SAP Brasil, Cristina Palmaka, dentro da programação do Sapphire Now, evento tradicional da gigante alemã de software e que nesse ano está acontecendo virtualmente.

“O mais importante neste momento é fazermos essa troca sobre as melhores práticas a serem adotadas por todos. Temos realizado muitas discussões com os nossos clientes, por exemplo, sobre as nossas iniciativas de saúde mental e a melhor forma de suportar as operações neste cenário de isolamento e também para todos retornarem da melhor forma possível”, destaca a executiva.

O SAP Qualtrics Remote Work Pulse é uma das ferramentas que a SAP tem oferecido ao mercado neste momento. São soluções pré-moldadas, em cloud, o que torna a implementação ágil. Além de oferecer as soluções gratuitamente por 90 dias, a SAP está apoiando a implementação, também sem custos.

Além disso, a gestora conta que os parceiros e clientes têm usado muito as soluções da SAP que permitem os negócios sigam acontecendo mesmo em ambiente virtual, como as plataformas de vendas, assinatura digital de documentos e networking. É o caso da plataforma que permite a aproximação de vendedores e compradores de máscaras e EPIS, uma das áreas que está mais movimentada neste momento.

Digitalização, experiência dos clientes e impacto na força de trabalho são os grandes focos de ação que a SAP Brasil tem percebido nestes últimos meses entre as empresas brasileiras que tentam encontrar o tom dos negócios em tempos de pandemia.

“As empresas aceleraram anos em semanas porque perceberam o quanto estava ficando para trás”, destaca Cristina. Ela comenta que a maioria das empresas não está mudando a sua estratégia, mas antecipando projetos. E isso passa por uma mudança drástica de visão em pouco tempo. A executiva cita o exemplo de um grande cliente do varejo que, até o final do ano passado, queria focar em projetos de governança, e entendia que ainda não era o momento de direcionar as atenções para o e-commerce e multicanalidade. Com a chegada da Covid-19, os planos tiverem que mudar rapidamente. “Para algumas redes, ainda existe muito a visão da importância do contato pessoal, mas de repente isso deixou de ser possível e estávamos todos tendo que atuar virtualmente”, observa.

Outro foco de ação é a Indústria 4.0, algo que está muito presente no radar da SAP em função da indústria alemã, onde fica a sede da companhia, mas que também presente em outras regiões. “Queremos que as empresas tenham possibilidades de tomada de decisão mais fácil, rápida e de forma integrada dentro da cadeia”, destaca a executiva, citando ainda a importância delas conseguirem extrair o melhor da análise avançada de todos os dados que rodam nas plataformas da fabricante.