O futuro da Ceitec e a alta tecnologia no Brasil: assista à integra da live

O Mercado Digital fez a sua primeira live no YouTube. A colunista Patricia Knebel conversou com dois convidados sobre o futuro da Ceitec, estatal que fabrica de chips sediada no Rio Grande do Sul e que, e a alta tecnologia no Brasil. Participaram o secretário da Inovação do RS, Luís Lamb, e o CEO da Ayga, Luiz Gerbase.