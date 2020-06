CDL POA busca startups para criar soluções para o varejo

A CDL Porto Alegre lança nesta quinta-feira um programa de inovação para conectar startups de todo o Brasil ao setor do varejo. A iniciativa propõe uma transformação 360° do mercado varejista a partir da implementação de soluções que qualifiquem e desenvolvam as empresas.

O programa será executado em sete etapas, com início na seleção das startups e término com a premiação e a aceleração das vencedoras. O projeto contará também com a mentoria da Grow+ e da Anlab. As inscrições estarão abertas entre os dias 18 de junho e 17 de julho de 2020, e poderão ser realizadas pelo site www.cdlpoa.com.br. As três startups vencedoras serão premiadas com valores que podem chegar até R$ 30 mil, além da aceleração de seus negócios.

“Aos empresários do segmento, o programa propiciará o acesso a soluções que façam diferença nos seus negócios, e às startups, oportunizará maior visibilidade e impacto no ecossistema varejista. E o resultado disso é um ambiente estimulador de novas ideias, onde todos ganham”, diz o presidente da CDL POA, Irio Piva.

Os projetos serão selecionados a partir de sua aplicabilidade nas áreas de cultura digital, eficiência operacional, experiência de compra e inteligência de dados.