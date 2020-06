Impactos da extinção da Ceitec é tema de LIVE do Mercado Digital

Mercado Digital

A polêmica em torno da possível extinção da Ceitec é tema da LIVE doque acontece nesta quarta-feira (17), às 18h30, pelo Facebook Youtube do Jornal do Comércio. Para debater o tema “A Ceitec e o futuro da alta tecnologia no Brasil”, os convidados serão o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Luís Lamb, e o engenheiro, acionista da HT Micron e CEO da Ayga, Luiz Gerbase.