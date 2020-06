Vídeo: diretora da Endeavor Brasil fala da inovação na pandemia

A diretora geral da Endeavor Brasil, Camilla Junqueira, participou da transmissão ao vivo pela série Mentes Transformadoras que abordou o tema: A inovação vai vencer a pandemia? O bate-papo abordou desde as ações da entidade a dificuldades e como os empreendedores estão superando as situações e buscando novos potenciais negócios. Confira a íntegra no vídeo.