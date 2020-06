BRDE Labs prorroga até sexta prazo para startups com projetos para pós Covid-19

Parte das respostas para a retomada da economia pós Covid-19 pode estar no ecossistema de inovação e nas startups. Por isso, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) aposta no Programa BRDE Labs, que teve as inscrições prorrogadas até o dia sete de junho. A ideia é acelerar startups capazes de desenvolver soluções inovadoras para esse novo cenário, em especial nas áreas de atuação dos clientes do banco. Até a tarde de ontem já eram 160 inscritos.

Serão escolhidas 10 empresas para participar do processo de aceleração conduzido pela Ventiur durante quatro meses, de agosto a novembro de 2020. A estratégia é priorizar os projetos de setores como agronegócio, saúde, indústria 4.0, Internet das Coisas (IoT), Tecnologia da Informação, energia, educação, logística e meio ambiente. O objetivo é selecionar startups em fase de validação e início de crescimento.

O superintendente do BRDE no Rio Grande do Sul, Mauricio Mocelin, explica que a instituição já atua no fomento à inovação por meio de financiamento direto ou participação em fundos de investimento. Essas iniciativas, porém, se destinam a empresas mais consolidadas. Com o BRDE Labs a meta é alcançar empreendedores em estágio inicial.

“Existe um potencial gigantesco de trazer para perto essas empresas que não têm condições de tomar crédito e ainda não são investidas por fundos e que precisam de um apoio maior para crescer”, ressalta.

Ele comenta que o programa foi lançado no ano passado e o edital concluído esse ano. Com a realidade da Covid-19, a decisão foi por dar ênfase para projetos que tragam respostas para problemas que surgem com a pandemia. Um dos pontos altos é a parceira com a com Aliança para a Inovação de Porto Alegre, que reúne Ufrgs, Pucrs e Unisinos, viabilizada pela Ventiur. “Vamos ter todo know how de relacionamento e conhecimento das universidades no nosso processo junto às startups”, celebra.

O fundador e diretor executivo da Ventiur, Sandro Cortezia, comenta que o programa é um marco para o ecossistema de inovação do Estado. “Queremos apoiar as startups a criarem soluções inovadoras para a retomada da economia. Vamos atuar juntos nessa construção de novos negócios”, afirma.

A expectativa é de que parte das atividades se realize de forma presencial, em Porto Alegre. Para tanto, as startups do interior do Rio Grande do Sul receberão ajuda de custo para deslocamento, estadia e alimentação. Ao final do programa, as três melhores startups receberão uma premiação do BRDE, além da possibilidade de aporte adicional por parte da rede de investidores da Ventiur e/ou fundos apoiados pelo banco.