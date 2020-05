Telefones 5G representarão apenas 11% do total em 2020

A expectativa para 2020 era que os telefones 5G mais acessíveis fossem o principal catalizador para aumentar a substituição de celulares mais antigos, mas isso não deverá acontecer, aponta o instituto de pesquisa e consultoria Gartner.

Agora, a previsão é que os telefones 5G representem apenas 11% do total de vendas de celulares em 2020. "O atraso na entrega de alguns dos principais telefones 5G é um problema contínuo. Além disso, a falta de cobertura geográfica do 5G, juntamente com o aumento do custo do contrato de telefone com esta tecnologia, afetará a escolha de um telefone com suporte a essa tendência", projeta a vice-presidente de Pesquisa do Gartner, Annette Zimmermann.

No geral, os gastos com telefones 5G serão impactados na maioria das regiões, exceto a China, onde é esperado um investimento contínuo em infraestrutura de quinta geração, permitindo que os fornecedores comercializem efetivamente novos telefones preparados para essa tecnologia.