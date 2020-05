Sqed lança nesta quinta nova geração do aplicativo

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A segunda geração do Sqed, plataforma desenvolvida para capturar, organizar e compartilhar informações a qualquer momento, será lançada nacionalmente nesta quinta-feira (21). O app disponibiliza várias formas de registrar esses conteúdos (texto, áudio, foto, vídeo, listas, arquivos PDF), e concentra tudo em um mesmo lugar e gerencia para o usuário.

É possível, por exemplo, gerar um sqed (uma nota, lembrete) a partir de um bate-papo no Whatsapp ou um post no Facebook, eliminando a preocupação de recuperar uma informação relevante. O Sqed também permite a criação de eventos e envio de convites para amigos, como o agendamento de uma LIVE.

O projeto é liderado por um grupo de executivos do Rio Grande do Sul e dos Estados Unidos. “Diariamente somos impactados por um volume gigantesco de informações, muito acima da nossa capacidade de gerenciamento. O Sqed se propõe a usar a tecnologia de uma forma simples para resolver esse problema”, explica o CEO do Sqed, Luís Fernando Saraiva Saraiva.

A nova geração traz conceitos inovadores de captura de informações, compartilhamento via redes sociais e interatividade. Além disso, é possível adicionar a um sqed conteúdos como arquivos PDF, gravações de áudio de forma rápida, hiperlinks e geolocalização ampliada via Google API.

A meta é chegar ao final de 2020 com 200 mil downloads. Até o momento, a plataforma recebeu mais de R$ 600 mil em investimento.