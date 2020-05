Pacto Alegre vai redefinir agenda por maior foco no combate à Covid-19

Concebido para estimular o empreendedorismo colaborativo, a inovação, o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida na capital gaúcha, o Pacto Alegre celebraria em 2020 um ano desde que foi dado o start oficial da iniciativa, em um evento que aconteceria no Iberê Camargo e contaria com alguns anúncios importantes.

Mas, aí veio a pandemia da Covid-19 e o projeto, resultado de uma acordo entre instituições de ensino, governo, iniciativa privada e sociedade civil, se prepara agora para uma grande revisão. “Nada foi abandonado, porém a pandemia assolou o mundo e é o momento de revermos a relevância e urgência dos projetos atuais a partir desta nova realidade”, aponta o coordenador do Pacto Alegre, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, durante a quarta reunião da Mesa do Pacto Alegre, que aconteceu ontem por videoconferência e reuniu mais de 80 entidades.

O prefeito Nelson Marchezan Jr destacou a importância da construção desta agenda renovada do Pacto Alegre. “É um momento importante para o Pacto Alegre se reorganizar e mudar as suas prioridades em função deste momento delicado que vivemos na cidade de Porto Alegre e no mundo. A pauta da Covid-19 está se sobrepondo a todas as outras”, comentou.

Marchezan sugeriu que as reuniões da mesa passem a ser mensais e fez um chamamento para intensificar as trocas com os representantes de entidades que fazem parte da iniciativa. “Os últimos meses foram de muita angústia, de buscar evidências para tomar decisões difíceis e tentar errar o mínimo possível. Será muito importante poder ouvir as críticas e sugestões das entidades”, sugeriu.

Os novos projetos do Pacto Alegre, mais alinhados com esse novo cenário, deverão ser apresentados em menos de um mês. Mas, ontem o dia já foi de boas notícias. A presidente do Badesul, Jeanette Halmenschlager Lontra, anunciou durante a mesa do Pacto Alegre o lançamento de um projeto piloto de crowdfunding para captação pública de recursos para o desenvolvimento de negócios, ideias e produtos em ambiente virtual.

“É uma iniciativa pioneira de incentivo às startups por meio deste novo instrumento financeiro de crédito e que vai aquecer a economia e ajudar algumas iniciativas de saúde”, comenta, destacando que neste momento serão aportados R$ 100 mil. “Quem capta ganha para desenvolver projeto e quem aporta recursos ganha participação na empresa”, explica.

O consultor espanhol Josep Piqué falou direto de Barcelona, na Espanha, sobre esse cenário. Para ele, é como se estivéssemos em barco rumo a uma ilha grega e os ventos exigiram a mudança de rumos. “A Covid-19 golpeou as nossas vidas, empresas, universidades e cidades, e agora temos novos desafios sanitários, sociais, econômicos e governamentais”, diz.

Piqué citou o fato de que, na resposta a Covid-19, as redes de articulação como a de Porto Alegre têm sido vitais para combater essa pandemia. Agora, vem uma nova fase. “Porto Alegre tem com o Pacto Alegre uma plataforma chave para combater a Covid-19 e o pós-pandemia, quando teremos que reimaginar a nova normalidade”, aponta.

O reitor da Ufrgs, Rui Oppermann, representou a Aliança para Inovação de Porto Alegre, que envolve Ufrgs, Pucrs e Unisinos, e elogiou o trabalho feito pelas universidades na capital gaúcha. “Estamos produzindo ciência, tecnologia e inovação em benefício da nossa cidade. Nossos pesquisadores estão colaborando com estratégicas e ações de enfrentamento a pandemia”, disse.