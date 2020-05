Ataques cibernéticos aumentam com mais buscas por notícias

Durante o mês de março, e coincidindo com o início da quarentena por conta do Covid-19 em grande parte dos países, houve uma média de 600 novas campanhas de phishing por dia. O golpe prevê o envio de mensagens com links maliciosos e leva o usuário a dar dados pessoais e bancários em páginas falsas ou resulta no download de vírus que passam a controlar os dispositivos e a roubar informações.

Por consequência do uso do phishing, a empresa de segurança Fortinet identificou um aumento de 131% na incidência de vírus em março em comparação ao mesmo período de 2019. A tendência foi notada já nos primeiros meses do ano, com um aumento de 17% de vírus em janeiro e de 52% em fevereiro, se comparado aos mesmos meses do ano passado.

Normalmente, o maior número de ataques vem na forma de exploits, que tira vantagem de defeitos e vulnerabilidades dos sistemas, mas houve uma mudança no comportamento dos cibercriminosos este trimestre, relata o diretor de Engenharia da Fortinet Brasil, Alexandre Bonatti.

“Eles passaram a tentar entrar nas redes por meio de phishing, abusando da confiança e da ingenuidade das pessoas que estão em busca de informações sobre o Covid-19”, explica. “A situação é agravada pela utilização de conexões domésticas 100% do tempo por conta do modelo de home office. É essencial que as organizações tomem medidas para proteger seus funcionários e os ajudem a defender seus dispositivos e redes”, sugere.

Os dados fazem parte da análise do primeiro trimestre de 2020 de sua plataforma Fortinet Threat Intelligence Insider Latin America, ferramenta que coleta e analisa incidentes de segurança cibernética em todo o mundo.

A região da América Latina e Caribe, incluindo Brasil, sofreu aproximadamente 3 milhões de tentativas de ataques de vírus e malware no primeiro trimestre do ano por meio de phishing.

Considerando todos os tipos de ameaças, entre vírus/malware, exploits e botnets, o Brasil sofreu mais de 1,6 bilhão de tentativas de ataques cibernéticos no primeiro trimestre do ano, num total de 9,7 bilhões da América Latina.

A principal recomendação para evitar que esses ataques sejam bem-sucedidos é a educação sobre cibersegurança dos funcionários remotos e de suas famílias. “O erro humano ou o descuido está envolvido em 95% das violações de segurança, por isso é fundamental conhecer os truques utilizados e desconfiar de tudo que recebemos”, alerta Bonatti.