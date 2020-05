Edital vai destinar R$ 10 milhões para financiamento a startups

A Petrobras e o Sebrae lançaram ontem o segundo edital do Programa Petrobras para Inovação – Módulo Startups, voltado a atrair soluções tecnológicas para bens e serviços de startups e pequenas empresas de todo país. Serão até R$ 10 milhões para viabilizar a geração de inovações com implantação efetiva nas operações da companhia.

O processo seletivo será conduzido ao longo de 2020 com previsão de finalização em setembro. Poderão ser inscritos projetos nas seguintes áreas: tecnologias digitais, robótica, eficiência energética, catalisadores, corrosão, redução de carbono, modelagem geológica, tecnologias de inspeção e tratamento de água.

Cada proposta poderá receber recursos da ordem de R$ 500 mil - podendo chegar ao limite de R$ 1 milhão, a depender do valor agregado ao negócio da Petrobras.

Os empreendedores contarão com assessoria da Petrobras e do Sebrae durante e após o processo de seleção para que suas soluções possam ser implantadas e gerar valor no curto prazo. Para os projetos finalizados com sucesso, a Petrobras buscará viabilizar a continuidade para a fase de implantação e testes piloto.

As inscrições estarão abertas até o dia 28 de junho e poderão ser feitas pelo site

A proposta da Petrobras é lançar editais sucessivos durante os cinco anos de vigência do programa, com recursos de até R$ 60 milhões provenientes da cláusula de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação, uma contrapartida legal pela operação das petrolíferas. O primeiro edital do programa, lançado em julho de 2019, atraiu candidatos de todo o país e selecionou sete startups, entre 261 inscritas.