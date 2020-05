Flash, categoria do Uber para envio de artigos pessoais, começa a operar hoje

Com o objetivo de colaborar com o distanciamento social no contexto da pandemia do coronavírus, e possibilitar uma opção complementar de ganhos para os motoristas parceiros,

A Uber lançou no Brasil a categoria Uber Flash, pela qual os usuários poderão solicitar viagens para envio de itens e artigos pessoais para seus amigos e familiares sem sair de casa. Desde hoje (11), a nova categoria está disponível em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador, pelo mesmo preço do UberX. A ideia é contribuir para que as pessoas continuem conectadas, mesmo à distância.

O Uber Flash funciona como o UberX, mas ao invés de solicitar uma viagem para o seu deslocamento, você solicitará para enviar um item. Os usuários podem solicitar a motoristas parceiros viagens para o transporte de objetos como pacotes, presentes, documentos e outros artigos pessoais, de porte médio ou pequeno, que possam ser acomodados com segurança no porta-malas do veículo. Para minimizar o contato físico, a recomendação é usar o chat do aplicativo para conversar com o motorista parceiro e fornecer mais orientações para o envio, se necessário.

Não é permitido enviar itens de valor ou cujo transporte seja proibido por lei ou pelas regras da categoria.