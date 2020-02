Lab móvel da Feevale vai tratar efluente do Polo Petroquímico

A Universidade Feevale, por meio do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias Limpas, instalou uma unidade de pesquisa no Polo Petroquímico de Triunfo, complexo industrial articulado pelo Comitê de Fomento Industrial do Polo (Cofip), a primeira fora de seus câmpus da instituição.

O foco será investigar tecnologias de tratamento de efluentes que proporcionem o reuso industrial do efluente do Polo Petroquímico. A unidade móvel do Laboratório Aquário foi instalada na Superintendência de Tratamento de Efluentes Líquidos (Sitel) do polo, no âmbito do projeto Reuso, que é coordenado pelo professor Marco Antonio Siqueira Rodrigues do Programa de Pós-graduação em Tecnologia de Materiais e Processos Industriais.

O Laboratório Aquário avalia a aplicação do processo de separação por membranas para o tratamento do efluente. Os equipamentos operam 24 horas por dia, sete dias por semana. A ideia, após a determinação da eficácia dessa técnica, é aplicar essas tecnologias limpas aplicadas ao saneamento ambiental, além de capacitar a Corsan.