BioIn vence primeira edição do HackatAgro

A BioIn foi a vencedora do primeiro HackatAgro, o Hackathon AgroUp, desenvolvido pela Senar-RS em parceria com a Farsul, Senar/CNA e Softex. A empresa, de Porto Alegre, trabalha com controle biológico de pragas e apresentou uma micro-vespa que pode reduzir em até 56% os gastos com insumos na propriedade rural.

"Ainda não tínhamos conseguido criar um modelo de negócio que entregasse isso de forma sustentável de baixo custo para o produtor. Com todo esse processo, conseguimos validar, inclusive com agricultores, essa solução", explica a CEO da BioIn, Camila Vargas.

O segundo lugar ficou com a Avelã Public Affairs, e o terceiro lugar foi para a Elysios, ambas de Porto Alegre. As empresas foram premiadas com R$ 4 mil e R$ 2 mil, respectivamente.

Durante três dias, 12 startups, motivadas pelas principais dores dos produtores rurais, criaram e apresentaram suas propostas. As soluções precisavam estar voltadas às áreas de grãos, bovinocultura de leite e corte ou fruticultura. O Hackathon AgroUp aconteceu no final de semana, no Tecnopuc.

"Esse foi primeiro evento de inovação que fizemos nesse formato, e o resultado foi realmente além do esperado. Surgiram diferentes ideias, com soluções muito boas que o pessoal poderá seguir desenvolvendo e incorporando em seus negócios", avalia o coordenador do escritório regional do AgroUp, Renan dos Santos.

Para o superintendente do Senar-RS, Eduardo Condorelli, o HackatAgro foi mais uma etapa de um trabalho de aproximação fomentado pela entidade entre produtores rurais com dificuldades reais e pessoas que têm a inovação em seu DNA, com capacidade intelectual para gerar soluções a partir de formulações e ideias inovadoras.

“Queremos promover o empreendedorismo para trazer soluções ao agronegócio, estimulando um ambiente de inovação no Rio Grande do Sul para melhorar a produção, eficiência e renda dos nossos produtores rurais", complementa coordenador da Comissão de Inovação da Farsul, Donário Lopes de Almeida.