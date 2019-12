Uber lança patinetes elétricos no Brasil

Começaram a operar nesta terça-feira (3), em Santos, no litoral paulista, os novos patinetes elétricos da Uber. A estreia dessa modalidade no Brasil é mais uma etapa da meta da empresa de reunir, em um único aplicativo, vários meios de transporte diferentes.

Há duas semanas, a Uber lançou uma integração com o transporte público na região metropolitana de São Paulo e passou a exibir informações sobre linhas de ônibus, metrô e trens direto no aplicativo. O usuário poderá escolher se quer fazer uma viagem de carro, pedir uma refeição ou alugar um patinete elétrico, tudo no mesmo aplicativo.

"Estamos muito empolgados em trazer os patinetes elétricos da Uber para o Brasil começando por Santos, uma cidade sempre aberta à inovação e que tem uma boa infraestrutura cicloviária. Com esse novo serviço, queremos continuar ajudando as pessoas a se deslocar sem ter que depender de um carro particular, contribuindo para redução dos congestionamentos e da poluição urbana", afirma o diretor de Novas Modalidades da Uber no Brasil, Ruddy Wang.

O preço é de R$ 1,50 para desbloquear o veículo mais R$ 0,75 por minuto de uso. Não é necessário baixar nenhum outro aplicativo, basta a mesma conta na Uber para usar os patinetes.