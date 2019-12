Gisselle Ruiz y Lanza assume Intel no Brasil

Mais uma empresa de tecnologia terá uma mulher comandando a operação no Brasil. A Intel anunciou Gisselle Ruiz y Lanza como diretora geral para o Brasil. Ela passa a ocupar o cargo de seu antecessor Maurício Ruiz. A executiva conta com mais de 20 anos de experiência no setor de tecnologia.

Desde 2012, Gisselle ocupou a posição de diretora de varejo e consumo para a Intel Brasil. Sua carreira inclui passagens pela Argentina e México, onde atuou em diversas áreas, como vendas, marketing e distribuição. Entre suas posições, estavam gerente do programa Intel Inside, gerente de desenvolvimento de mercado e gerente de marketing para varejo em polos regionais e locais. Ao longo de 2019, Gisselle realizou uma cobertura de período sabático como diretora geral interina para América Latina e Canadá (exceto Brasil e México).

“O Brasil é um dos dez principais mercados para a Intel no mundo e assumir esta operação é uma enorme honra e também uma grande responsabilidade. Temos uma política global de crescimento bastante clara, uma cultura focada no cliente e, todas as ferramentas e soluções que posicionam a Intel como uma companhia extremamente inovadora, centrada na análise e no uso inteligente dos dados para ajudar a solucionar os problemas do mundo”.