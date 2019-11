App simplifica pedidos de isenção de IR para aposentados

Um chatbot desenvolvido pela Isenta.app está auxiliando os aposentados, pensionistas ou reformados, com doença grave, a realizar o pedido de isenção de Imposto de Renda (IR) sem sair de casa. Lançada há cerca de dois meses, a ferramenta tem mais de 1 mil acessos, 500 pessoas que preencheram todo o cadastro e 20 pedidos já estão em execução.

O atendimento é todo digital. O usuário cadastra os seus dados na plataforma e recebe, em até 24 horas, o contato de um representante. Os documentos são enviados por e-mail ou WhatsApp e o cliente assina utilizando o próprio celular. Caso seja de interesse, há a possibilidade de um atendimento presencial.

“Fazemos uma análise do caso, para ver se realmente é passível de receber a isenção, e confirmado isso entramos com o processo. Logo que sai a decisão positiva ele já deixa de ser descontado e depois leva de seis meses a dois anos para receber o valor retroativo”, explica o sócio da lawtech Isenta-app e do escritório Tomasi I Silva, Eduardo Silva. A empresa se remunera recebendo 30% sobre o valor retroativo, ao final do processo.

O advogado conta que, ao entrar em contato, algumas pessoas descobriram outros direitos que possuíam. Um segurado, por exemplo, aumentou sua aposentadoria em 25% por precisar de cuidador.

A demanda para a criação do aplicativo nasceu na percepção dele e da sua sócia, Fernanda Tomasi, dos reiterados pedidos administrativos que estão sendo negados pelo INSS. “A forma como é feita a análise hoje em dia é precária. Por isso, pensamos em criar uma plataforma para facilitar o processo e, como adotamos o modelo eletrônico, conseguimos atuar em todo território nacional”, relata.

Entre as doenças que permitem a isenção do Imposto de Renda estão a cardiopatia grave, cegueira, doença de Parkinson, esclerose múltipla e fibrose cística. Para quem já realizou o pedido de isenção administrativamente e teve a solicitação negada, os profissionais da Isenta.app verificam se há a possibilidade de realizar judicialmente. Segundo Fernanda Tomasi, em alguns casos a negativa é apenas devido a uma questão de interpretação, como o que aconteceu com um segurado portador de HIV. Ele teve seu pedido negado no INSS, pois na lei consta a nomenclatura AIDS.