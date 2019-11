Estudo de pesquisadores gaúchos é citado na Nature comemorativa de 150 anos

O estudo feito pelos pesquisadores da UFRGS Luis Lamb, Marcelo de Oliveira Rosa Prates e Pedro Henrique Costa Avelar, que identificou que o Google Tradutor apresenta viés de gênero, foi citado em um artigo publicado agora em novembro no número de comemoração dos 150 anos da Nature, mais tradicional publicação científica mundial.

A referência ao estudo brasileiro foi feita na reportagem "Sex and gender analysis improves Science and engineering". Os brasileiros levantaram um conjunto abrangente de profissões do U.S. Bureau of Labor Statistics e usaram para construir sentenças em construções do tipo “Ele (a) é um (a) Engenheiro (a) Enfermeiro (a) Médico (a) em 12 linguagens diferentes que admitem gênero neutro, ou seja, que admitem pronomes que não indicam gênero masculino ou feminino especificamente.

Ao coletar estatísticas a respeito da frequência de tradução com pronomes femininos, masculinos ou neutros, observaram que o Google Tradutor apresentava viés para traduções masculinas. Os pronomes masculinos aparecem em 59% das traduções contra 16% de femininos, 12% de neutros e 13% de erros de tradução.

Em categorias de profissões mais estereotipadas, como as de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), esse fenômeno é mais pronunciado. Os pesquisadores concluíram que o Google Tradutor apresenta viés de gênero, que provavelmente é um fenômeno que está implícito nos dados de treinamento.