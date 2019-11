Tecnologia na Feira do Livro

Além do prazer de ler, a Praça da Alfândega, em Porto Alegre, também abriga durante a Feira do Livro diferentes temas relacionados ao mundo da tecnologia. A feira, que vai até o dia 17 de novembro, terá na Arena Inovação diferentes eventos e palestras com temas relacionados ao setor.

Nos dias 4 e 5 de novembro a tenda abrigará a Mostra de Robótica Educacional Livre, das 9h às 17h, e depois, as 18h, 9 às 17h, uma palestra sobre o impacto da tecnologia na área da Saúde. As atrações podem ser conferidas no site do evento.