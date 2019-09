Banco24Horas facilita entrada de fintechs

Boa notícia para as fintechs. A TecBan passará a oferecer um novo modelo de ingresso no Banco24Horas por meio da plataforma Hub Digital. A meta é acelerar a entrada de fintechs, bancos sociais e instituições de pagamento facilitando os processos de ingresso, como conexão por meio de novas tecnologias como APIs e o envio de numerário (dinheiro físico) eletronicamente.

O Hub Digital estará disponível para todo o parque do Banco24Horas, que conta com mais de 23,5 mil caixas eletrônicos distribuídos por todo território nacional. Os novos clientes nesse formato estão previstos para ingressar ainda em 2019. "Com investimentos de mais de R$ 350 milhões para este ano, a TecBan reafirma com essa plataforma o seu posicionamento no mercado como facilitadora e referência na integração entre o mundo físico e digital. Acreditamos que o Hub Digital trará grandes benefícios tanto para as fintechs, que poderão expandir ainda mais os seus negócios, quanto para os consumidores, com o acesso ao dinheiro ainda mais democrático. O futuro está na transformação digital e somos parte disso“, afirma o head de novas plataformas da TecBan, Tiago Aguiar.