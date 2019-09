GROW+ inaugura HealthTech no Tecnopuc

Espaço vai conectar startups de saúde com hospitais, profissionais e empresas GROW+/DIVULGAÇÃO/JC

Inaugura em outubro o Health Plus Innovation Center, um espaço que irá conectar startups de HealthTech com hospitais, profissionais, empresas e operadoras de saúde.

A iniciativa é uma parceria da GROW+ e da Pucrs. A ação integra o projeto Biohub, que envolve Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul (Inscer), Hospital São Lucas da Pucrs, Tecnopuc e escolas da universidade.